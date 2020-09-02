السعودية: مواقفنا راسخة نحو فلسطين رغم مرور طائرات إسرائيل عبر مجالنا الجوي

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن موقف المملكة الراسخ نحو القضية الفلسطينية لن يتغير بالسماح للرحلات الجوية القادمة والمغادرة من الإمارات من كافة دول العالم بعبور أجواء المملكة، وذلك بعد عبور أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات بالأجواء السعودية.

وغرد الوزير السعودي عبر حسابه على تويتر، يقول "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية".

مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضيةالفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافةالدول، كما أن المملكة تقدر جميع الجهودالرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرةالسلام العربية — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) September 2, 2020

​وأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنها وافقت على طلب الإمارات بالسماح للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول، بعبور الأجواء السعودية، وذلك بعد أيام من وصول أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات عبر أجواء المملكة.

وصرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وتأتي هذه الموافقة قبل إطلاق متوقع للرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات.