المضادات السورية تتصدى لأهداف معادية فوق إحدى القواعد العسكرية شرقي حمص

قال مصدر أمني سوري رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن المضادات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق إحدى القواعد العسكرية شرقي حمص.

وقال المصدر: "طائرات معادية أطلقت عددا من صواريخ جو أرض من أجواء منطقة "التنف" باتجاه نقاط عسكرية سورية بريف حمص الشرقي".

وأضاف: "استطاعت الدفاعات الجوية المولجة حماية قاعد التيفور الجوية من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة قبل وصولها إلى هدفها".

وأكد المصدر أنه لم يتم تسجيل إلا بعض الأضرار المادية فقط.

وتصدت صواريخ الدفاع الجوي السوري مؤخرا، لأهداف معادية أطلقت باتجاه ريف دمشق الجنوبي الشرقي.