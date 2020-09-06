التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات كانت متجهة صوب السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني أطلقها الحوثيون صوب السعودية.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن: "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة"، بحسب ما ذكرت الوكالة.

يتبع..