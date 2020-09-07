صحيفة سعودية تنشر لأول مرة فيديو "الضربة الموفقة" التي "قتلت أكثر من 100 مسلح"

نشرت وسائل إعلام سعودية، فيديو لضربة جوية وصفتها بـ"الضربة الموفقة" نفذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، واستهدف معسكرا لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن "الضربة الجوية التي ضربت معسكر جماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة صعدة شمال غرب اليمن، أدت إلى مقتل نحو 100 عنصر من قواتها.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو تداولته قائلة إنه "يوثق استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، مساء أمس الأحد، مشيرة إلى أن "الضربة الجوية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

​وكانت وكالة الأنباء السعودية قالت مساء أس الأحد، إن "التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني أطلقها الحوثيون صوب السعودية. وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن: "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

فيما أعلنن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أنهم استهدفوا مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو نفذ بعدد من الطائرات المسيرة هجوما واسعا على مواقع عسكرية وأهداف حساسة في مطار أبها الدولي".