اليمن... "الحوثيون" يعلنون إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية

© AFP 2020 / Mohammed Huwais مطار صنعاء يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الأمم المتحدة "المسيرة نت"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى قول وزير النقل زكريا الشامي، إن إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية والمنظمات الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب نفاد كمية المشتقات النفطية المخصصة للمطار.

وتابع: "العدوان يسعى من حربه على اليمن تحقيق أي إنجاز له على الواقع بعد فشله عسكريا"، مضيفا: "استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة يتسبب في كارثة إنسانية على الشعب اليمني، خاصة المرضى في المستشفيات والأطفال حديثي الولادة.

ولفت إلى أن أكثر من 540 ألف مريض بحاجة للسفر إلى الخارج ينتظرون مصيرا مجهولا بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي.