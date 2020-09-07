مصر... تحديد موعد انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

أفاد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، بأن انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات سيكون عقب غلق باب التحويلات وتقليل الاغتراب .

وأوضح المصدر لموقع "صدى البلد" أن مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب ستبدأ عقب إعلان الوزارة نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق مرجحا أن تكون يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 1-9-2020 وتستمر المرحلة حتي يوم السبت 5-9-2020 لمدة خمسة أيام.

وقال عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانية يبلغ 254512 طالبا.

في سياق متصل، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم المصرية إن الوزارة تستعد حاليا لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح.

وتحدث المصدر مع صحيفة "الدستور" المصرية، وأكد أنه "سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري".

وزف المصدر بشرى سارة لطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة، وكشف عن ارتفاع نسب النجاح بين الطلاب.

ولفت المصدر إلى أنه فور اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة لجميع الطلاب.