التحالف العربي يدمر طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة "أنصارالله" (الحوثيين) تجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن، العميد يحيى سريع، قال إن الجماعة استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن "الهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار أبها الدولي أدى إلى تعطيله لعدة ساعات".

فيما قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله إن "التحالف العربي كثف، أمس الاثنين، ضرباته الجوية على مناطق سيطرتها في محافظتي الجوف ومأرب اللتين تشهدان معارك بين مقاتلي الجماعة والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، شمال اليمن".

وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، إن طيران التحالف العربي نفذ 17 غارة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف شرقي الجوف. وأضاف أن التحالف نفذ 10 غارات جوية على محافظة مأرب النفطية شمال شرقي اليمن، تركزت 9 غارات منها على مديرية ماهلية جنوبي مأرب، في حين استهدفت غارة أخرى مديرية مجزر شمال غربي مأرب.