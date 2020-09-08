محلل سياسي: وقف الرحلات في مطار صنعاء بسبب لامبالاة الأمم المتحدة

قال أكرم الحاج، المحلل السياسي اليمني والصحفي، في صنعاء، إن ما أقدمت عليه جماعة "أنصار الله" من تعليق رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي في العاصمة صنعاء هو موقف تصعيدي بسبب لامبالاة الأمم المتحدة بالوضع الإنساني في صنعاء وخاصة بالمحافظات الشمالية التي يديرها "أنصار الله".

وأوضح الحاج أن الرحلات الإنسانية لا يمكن إطلاق وصفها هذا بشكل عام فهي كانت رحلة وحيدة أقلت قرابة ثلاثين مريضا كان معظمهم من الأطفال، وذلك حسب الاتفاق الأخير الذي اشترطت فيه الجماعة رفع الحصار عن مطار صنعاء.

وقال الحاج إن جماعة "أنصار الله" أوقفت استقبال رحلات الأمم المتحدة في سبيل إتاحة الفرصة أمام رحلات جوية بالمثل تقل المرضى اليمنيين الذين لا علاج لهم سوى في الخارج نظرا لعدم توفر علاج لهذه الأمراض المزمنة داخل اليمن.

وقد دانت الحكومة اليمنية إعلان جماعة "أنصار الله" إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة، بسبب نفاد الوقود.

وأعلنت "أنصار الله" تعليق جميع رحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية لمطار صنعاء الدولي ابتداء من الأربعاء، بسبب نفاد الوقود.

وأضافت أن "قرار الإغلاق لعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المطار بسبب الحصار الجائر على اليمن، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان".