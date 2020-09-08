روحاني وأردوغان يؤكدان ضرورة التعاون في مسار أستانا

أكد الرئيسان الإيراني، حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التعاون بين البلدين في إطار مسار أستانا، وذلك من أجل العمل على تحقيق السلام والاستقرار في سوريا.