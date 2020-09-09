"أنصار الله" تعاود استهداف مطار أبها السعودي بعدد من الطائرت المسيرة

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، شن هجوم جديد بطائرات مُسيرة، على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وأضاف أن "الهجوم طال أهدافاً عسكرية وحساسة داخل المطار"، مؤكداً أن "الاصابة كانت دقيقة".

القاهرة - سبوتنيك . وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر حسابه على "تويتر"، إن "سلاح الجو المسير عاود، فجر اليوم، استهداف مطار ابها الدولي، بعدد من طائرات قاصف (كا2)".

وأشار المتحدث العسكري إلى "أن الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان وجرائمه وحصاره المستمر".

وكان التحالف العربي، أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

الهجوم يأتي غداة إعلان "أنصار الله" تنفيذ هجوم بعدد من طائرات "صماد 3" المُسيرة على مطار أبها الدولي، أدى إلى تعطيله لعدة ساعات، حسب الجماعة.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.