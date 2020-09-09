الأمين العام المساعد للجامعة العربية: هناك تفاؤل حذر بشأن الأزمة الليبية

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إن هناك تفاؤل حذر بشأن الأزمة الليبية.

وتابع زكي في تصريحات لقناة "العربية": "من المبكر جدا الحديث عن اختراق الملف الليبي".

وتابع الأمين العام المساعد للجامعة العربية: "هناك تفاؤل حذر بشأن الأزمة بين الأطراف الليبية".

وقال زكي: "يجب وقف التدخلات، لتجنيب تحول الدول العربية إلى ساحة صراع".

وهاجم السفير حسام زكي: "التدخلات التركية – الإيرانية، معيبة ويجب وقفها، وتسعيان إلى تحقيق مكاسب على حساب العرب، وهناك ضيق عربي شديد من هذه التدخلات".

واستضافت المغرب مؤخرا جلسات مشاورات وفدي ليبيا ببوزنيقة المغربية، بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.

ويهدف الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، الذي انطلق اليوم الأحد ببوزنيقة، إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

ولا توجد سلطة مركزية مستقرة في ليبيا منذ قيام معارضين مسلحين مدعومين من حلف شمال الأطلسي بإسقاط معمر القذافي عام 2011، وانقسمت البلاد في عام 2014 بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.