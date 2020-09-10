"أنصار الله": رفض الجامعة العربية إدانة التطبيع مع إسرائيل يجعلها مجرد "بوق للدعاية الرخيصة"

ونشرت الجماعة تغريدات عدة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أدانت من خلالها الجامعة العربية نتيجة لعدم توصلها لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

#المسيرة_عاجل | المكتب السياسي لأنصار الله: رفض الجامعة العربية إدانة التطبيع مع العدو الإسرائيلي يفقد ما تبقى لها من قيمة لدى الشعوب — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 10, 2020

وذكرت الجماعة أن الجامعة العربية بذلك "تفقد ما تبقى لها من قيمة لدى الشعوب"، مضيفة أنه "أمام السقوط الرسمي للنظام العربي، يظل الرهان على صحوة الشعوب لتصحيح المسار وإعادة الاعتبار لقضية فلسطين".

ورأى المكتب السياسي للجماعة أن "الجامعة العربية تحولت إلى مجرد بوق من أبواق الدعاية الرخيصة للرياض وأبو ظبي، لتنفيذ أجندة مشبوهة لا تمت بصلة إلى العروبة، وبعد وقوعها في دائرة النفوذ السعودي الإماراتي حكمت على نفسها بالإعدام السياسي".

#المسيرة_عاجل | المكتب السياسي لأنصار الله: الجامعة العربية وبعد وقوعها في دائرة النفوذ السعودي الإماراتي حكمت على نفسها بالإعدام السياسي — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 10, 2020

وقالت الجامعة العربية، أمس الأربعاء، إن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة لم يتوصل لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

#المسيرة_عاجل | المكتب السياسي لأنصار الله: أمام السقوط الرسمي للنظام العربي يظل الرهان على صحوة الشعوب لتصحيح المسار وإعادة الاعتبار لقضية فلسطين — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) September 10, 2020

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).