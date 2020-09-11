الكويت... نسبة "التكويت" في قطاع البترول تصل إلى 88 %

ويأتي ذلك من حرص الشركة المستمر على أن تكون جهة جاذبة للعمالة الوطنية، مشيرا إلى أنه من المؤشرات الإيجابية أيضا أن 73 موظفا قد استكملوا برنامج التدريب على العمل المنظم (SOJT) خلال هذه السنة، ليبلغ إجمالي عدد الذين اجتازوا تدريبهم منذ تأسيس البرنامج 800 موظف، مما يدل على أننا أصبحنا نمتلك الآن كادرا كفؤا يتمتع بالمهارات الفنية والعملية المتخصصة، وهو ما يجعلنا على ثقة بأن مرافقنا الجديدة ستدار بأيد أمينة ومقتدرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقال البدر في كلمته في التقرير السنوي لشركة البترول الوطنية عن العام المالي 2019/2020 وحصلت الصحيفة على نسخة منه، إن إجمالي القوى العاملة في الشركة سواء العمالة التشغيلية أو غير التشغيلية وصل إلى 6.260 آلاف موظف، ويخضع كل موظفي الشركة لدورات تدريبية داخلية وخارجية بما يتلاءم مع الاحتياجات الوظيفية، حيث بلغ عدد الدورات المحلية 215 دورة، شارك فيها 2.8 ألف موظف.

أما الدورات الخارجية فقد بلغت 512 دورة شارك فيها أكثر من ألف موظف، كما عقدت عدة دورات في مركز التدريب البترولي شارك فيها 3.5 آلاف موظف.

وذكر البدر أن عدد العاملين الكويتيين في الشركة بلغ في نهاية السنة المالية 5.5 آلاف موظف ما يعادل 87.9% من إجمالي القوى العاملة بانخفاض مقدراه 9 موظفين عن السنة المالية السابقة. كما تم تعيين 180 من حملة شهادة الدبلوم تخصص تكنولوجيا تشغيل المصافي.