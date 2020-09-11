تركيا: تطبيع البحرين مع إسرائيل ضربة جديدة لجهود الدفاع عن القضية الفلسطينية 

أعلنت تركيا اليوم الجمعة، إدانة قرار البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لتنضم إلى الإمارات العربية المتحدة في اتفاق سلام برعاية أمريكية.

وقالت الخارجية التركية في بيان "ندين بشدة قرار البحرين الانضمام إلى الإمارات بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بما يتعارض مع الالتزامات الواردة في مبادرة السلام العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وأضاف البيان: "ستوجه هذه الخطوة ضربة جديدة إلى جهود الدفاع عن القضية الفلسطينية، وستشجع إسرائيل على مواصلة ممارساتها غير المشروعة ومحاولاتها لجعل احتلال الأراضي الفلسطينية دائماً".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

كما نشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

وأكد البيان أن الملك حمد ورئيس الوزراء نتنياهو أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه لأجل السلام في المنطقة، وتركيزه على التحديات المشتركة، حيث أنه اتخذ نهجا فريدا في الجمع بين الدول، بحسب ما ذكر البيان.

كما أشاد الطرفان بدولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لشجاعته في 13 أغسطس/آب 2020، في الإعلان عن قيام علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض، في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).