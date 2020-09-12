الجيش اليمني يسيطر على مركز قيادة وغرفة اتصالات عسكرية لـ"أنصار الله"

سيطرت قوات من الجيش اليمني على مركز قيادة وغرفة الاتصالات اللاسلكية تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في جبهة النضود بمحافظة الجوف، في شمال شرق اليمن.

ووفقا لموقع "سبتمبر26" اليمني، فإن السيطرة على الموقع تمت إثر عملية نوعية للجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مقاتلي "أنصار الله" وتدمير عدد من المدرعات التابعة لها.

وأضاف الموقع أن "قوات الجيش تواصل ملاحقة فلول مليشيا الحوثي في جبهة النضود وتطهيرها من العناصر الحوثية، التي تلوذ بالفرار".

وأشار الموقع إلى أن "قوات الجيش، خلال الأيام الماضية، حققت تقدمات ميدانية في محافظة الجوف، وحررت منطقة شهلا وصحراء النضود شرقي مدينة الحزم، عقب مواجهات تكبدت فيها الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وكانت قوات الجيش اليمني استعادت في وقت سابق، مواقع استراتيجية، في المحافظة ذاتها، أبرزها منطقة الصبائغ بالكامل وعدد من المواقع المحيطة بها، وكذلك قرون الهنادية وجبل حويشان.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.