44 نائبا يمنيا يطالبون الرئيس هادي وقيادات الدولة بالعودة إلى اليمن

طالب 44 عضوا في البرلمان اليمني الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائبه ورئيس الحكومة بالعودة إلى اليمن، وأداء مهام مناصبهم منها.

وقال مصدر برلماني، لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن الأعضاء الـ 44 وجهوا رسالة إلى الرئيس هادي ونائبه، ورئيسي مجلسي النواب والحكومة، دعوهم فيها إلى العودة لأي جزء من اليمن وأداء أعمالهم من داخل أراضي البلاد.

وأضاف أن رسالة البرلمانيين أشارت إلى ما آل إليه حال البلاد، بسبب عدم تواجد سلطات الدولة الثلاث رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة داخل اليمن، خاصة في ظل الحرب مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

ودعا البرلمانيون اليمنيون الرئيس هادي إلى الانسحاب من اتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية مع جماعة "أنصار الله" خلال جولة مشاورات السويد في كانون أول/ ديسمبر من العام 2018م، المتضمن إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، رداً على تصعيد الجماعة، داعين إلى توجيه الجيش باستكمال تحرير الحديدة وبقية المحافظات من سيطرة "أنصار الله".

ويتخذ الرئيس هادي من العاصمة السعودية الرياض، مقرا مؤقتا لممارسة مهامه منذ سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

وأعلن الرئيس هادي، في مارس/ آذار 2015، مدينة عدن عاصمة مؤقتة لليمن بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء، لكن الصعوبات الأمنية حالت دون استقرار الرئيس والحكومة بشكل دائم فيها، خاصة بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة في 10 آب/أغسطس العام الماضي، عقب معارك عنيفة مع ألوية الحماية الرئاسية استمرت 4 أيام أسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلاً وإصابة 260 آخرين. حسب الأمم المتحدة.