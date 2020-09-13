أفيخاي أدرعي يوجه رسالة للعرب: "يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة"

وجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى الدول العربية، يدعوهم فيها إلى الدخول في السلام مع بلاده.

واقتبس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جملة من آية قرآنية تقول "يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة"، وكتبها في تدوينة يدعوا فيها إلى إقرار السلام مع إسرائيل ، مرفقا أعلام كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل.

ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولتي الإمارات وإسرائيل بعد غد الثلاثاء، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً 🇮🇱🇦🇪🇧🇭 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 13, 2020

وباتت الإمارات أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وسارت مملكة البحرين على نهج الإمارات، معلنة عن التطبيع مع إسرائيل، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 11 سبتمبر/ أيلول، تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وقال: "إنجاز تاريخي آخر، اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!".

ونشر الرئيس الأمريكي بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.