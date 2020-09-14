استقرار إصابات ووفيات كورونا في مصر

شهدت إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في مصر، يوم الأحد، ارتفاعا طفيفا، عن اليوم السابق.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، سجلت مصر 153 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا من 148 إصابة يوم السبت.

وسجلت الوفيات 21 حالة، ارتفاعا بمقدار وفاة واحدة عن اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و 5648 حالة وفاة".

أعلنت مصر، يوم السبت الماضي، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاحين مضادين لوباء (كوفيد-19) وذلك بالتعاون مع الحكومة الصينية وشركة إماراتية.



وفي 10أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية إعادة فتح العديد من مستشفيات العزل بعد تزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا، وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريحات إعلامية، إن "إعادة فتح الإجراءات مستشفيات العزل تم بسبب تراجع الإجراءات الاحترازية للمواطنين".