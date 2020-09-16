الإمارات تنشر فيديو يعرض فيه ابن زايد إيجابيات التطبيع مع إسرائيل على المنطقة

نشرت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء أمس الثلاثاء، مقطع فيديو للوزير عبد الله بن زايد، تحدث فيه باللغة الإنجليزية عن إيجابيات معاهدة السلام بين بلاده وإسرائيل.

وقال ابن زايد، خلال مقطع الفيديو: "فخورين بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات لنشر السلام، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يسلط الضوء على "الأثر الإيجابي لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل على المنطقة".

"فخورين بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات لنشر السلام، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل على المنطقة" #OFMUAE pic.twitter.com/smCU1gX8Hs — OFM (@OFMUAE) September 15, 2020

ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، يوم أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن "الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين".

واعتبر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال كلمته أثناء مراسم احتفال التوقيع في البيت الأبيض، أن "الاتفاق مع إسرائيل سوف يجعل بلاده أكثر قدرة على مساعدة الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الاتفاق سوف يغير وجه الشرق الأوسط".

من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، خلال كلمته، أن "السبيل إلى تحقيق السلام في المنطقة سيكون بتفعيل حل الدولتين، مشيدا في الوقت نفسه بالاتفاق مع إسرائيل على تطبيع العلاقات".