ظريف: أنصار إسرائيل دمروا المنطقة وخانوا شعوبهم

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن من يضعون إسرائيل في أولويات سياساتهم في أمريكا لم يدمروا منطقتنا فحسب، وإنما يخونون شعبهم للحصول على الأصوات في الانتخابات.

وجاءت مقولة ظريف في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، والتي جاءت للرد على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اليهود.

وكان ترامب قد أعلن في اتصالات هاتفية يوم أمس مع زعماء اليهود، بأن صهره، جاريد كوشنير، زعيم استثنائي لإسرائيل، وأن الهدف الرئيسي من وجود القوات الأمريكية في المنطقة هو من أجل إسرائيل.

Latest admissions by @realDonaldTrump:



-Where his family's loyalty really rests



-Why SEVEN TRILLION hard-earned US taxpayer dollars & so many American lives have been sacrificed.#IsraelFirsters have not just ruined our region—they've betrayed their own people, just for votes. pic.twitter.com/dcpZTucyxP — Javad Zarif (@JZarif) September 17, 2020

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه امتثل لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني، داعيا اليهود الى التصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعلق ظريف على تلك التصريحات بقوله: "هذا الكلام يوضح لمن يكمن ولاء ترامب وعائلته".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "هذا الكلام يبين لماذا أهدرت 7 تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين وأرواح الكثير من الشعب الأمريكي".