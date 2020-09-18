في رسالة إلى إيران... نتنياهو: سنضرب كل من يمس بنا

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إننا سنضرب كل من يمس بنا وسنوسع دائرة السلام لتشمل دولا أخرى".

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن بلاده صنعت عصرا جديدا من السلام في الشرق الأوسط، مدعيا أن محاولات إيران ووكلائها في غزة ولبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعا.

وذكر أن إسرائيل تعمل على توسيع دائرة السلام لتشمل دولا أخرى، قائلا: "وأعلن لكم الآن – ستكون هناك دول أخرى".

أطلقنا عصرا جديدا من السلام في الشرق الأوسط ومحاولات إيران ووكلائها في غزة لبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعا. سنضرب كل من يمس بنا وسنوسع دائرة السلام لتشمل دولا أخرى وأعلن لكم الآن – ستكون هناك دول أخرى! — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 18, 2020

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده صنعت التاريخ في واشنطن بإقامة اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع الإمارات والبحرين، وبأن المنطقة ستشهد الثمار الأولية لهاتين الاتفاقيتين سريعا جدا وهي ستبقى لأجيال.

وأكد نتنياهو أن مكتب الاستثمارات الإماراتي أعلن، أمس، أنه سيفتتح فرعا أول له في إسرائيل، مشيرا إلى أن تلك الخطوة هي على ما يبدو السلام الحقيقي، السلام مقابل السلام.