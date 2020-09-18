حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن الجيش قرر استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا مع الحرص على عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

وأضاف حفتر في كلمة متلفزة اليوم الجمعة، أنه "باسم مفوضي القوات المسلحة تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، استجابة لحاجة المواطنين الملحة".

وأوضح أن "ذلك سيتم وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير".

وسنقاتل من أجل الحفاظ علي وحدة ليبيا ماداماً في عروقنا نبض حياة #القيادة_العامة

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كلمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر إلى الشعب الليبي .



الجمعة - الموافق 18 سبتمبر 2020 ميلادي .

..#مكتب_اعلام_القيادة_العامة pic.twitter.com/8dngE5BlV0 — العـــت ☁️ (@Al_ET69) September 18, 2020

وأكد أنه "لا تفريط في المكاسب التي دفع جنودنا ثمنا لها ولا مكان للمستعمرين".

وتابع "سنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك".

وأشار إلى أن "جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعار معالجة الأزمة انتهت بالفشل لأنها تعمل لإطالة أمد الأزمة".

ولفت إلى أن "المبادرات التي قدمت سابقا ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي".

يذكر أن جهود إقليمية ودولية تبذل تجاه الأزمة الليبية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال المسار السياسي الليبي.

وفي ظل الجهود المبذولة وتجميد الوضع الميداني تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدرجة كبيرة دفعت الشارع للخروج للتظاهر، خاصة في ظل استمرار إغلاق النفط.