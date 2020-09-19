مصر ترد على تصريحات وزير الخارجية التركي "السلبية" بشأنها

رفضت مصر، اليوم السبت، تصريحات وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد منذ ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013.

وقال بيان الخارجية المصرية، إن "حديث أوغلو مع قناة CNN Turk، تضمن إشارات مختلفة تناولت بطريقة سلبية ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيدولوجية".

وأكد البيان رفض مصر "الكامل لهذا النهج".

وأشار البيان إلى أن "الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية".