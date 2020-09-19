الكاظمي والحلبوسي يبحثان إجراء الانتخابات في يونيو المقبل

عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتماعا مشتركا، اليوم السبت، لبحث التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، مشيرة إلى أن الجانبان بحثا أهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.

وأضافت: "شدد الجانبان على أهمية إنجاز قانون الانتخابات سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكرة في يونيو/ حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد".

وذكرت شبكة "رووداو" أن الكاظمي التقى في وقت سابق من اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، حيث بحثا ملفي الانتخابات المبكرة والنازحين.

يذكر أن الكاظمي حدد السادس من يونيو المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، سعيا لتنفيذ أحد وعوده الأساسية التي أطلقها عندما وصل إلى السلطة في مايو/ أيار الماضي.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية من حين إلى آخر منذ اندلاعها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على نحو عمت معظم محافظات الوسط والجنوب، وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يبحث، خلال استقباله رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii، مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع. pic.twitter.com/9etfMk5B7d — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 19, 2020

وتصاعدت خلال الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال التي استهدفت الناشطين وخاصة في محافظة البصرة، بحسب شبكة "رووداو"، التي قالت إن مشروع قانون الانتخابات الجديد يعد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii يلتقي رئيس مجلس الوزراء@MAKadhimi لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد، وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع. pic.twitter.com/h2TQVfg1El — المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@medofspeaker) September 19, 2020

وبدأ البرلمان العراقي، أواخر العام الماضي، مناقشة تشريع القانون الجديدة الذي من شأنه أن يفسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، إضافة إلى اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.