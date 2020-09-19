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    القهوة

    السلطات السعودية تتدخل بعد إعلان عن القهوة يثير الجدل في المملكة

    © CC0 / Pixabay
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    أثار مقطع مصور إعلاني في السعودية يتناول موضوع "جودة البن وأنواعه" جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، الأمر الذي دعا وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء إلى إصدار بيان مشترك يتضمن عدد من الحقائق بشأن الإعلان.

    وقالت الوزارة في البيان الصادر الخميس إنه "بعد استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في هذا المقطع المصور وسماع أقوالهم للتحقق من الادعاءات الواردة فيه، تبين أن ​المادة المنشورة كانت عبارة عن إعلان مدفوع الأجر، ويعتبر هذا الإعلان مُخالف للمادة الـ11 من نظام الغذاء، والتي نصت على أنه (لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة) إذ تبين عدم حصول المنشأة المُعلِنة والمُعلِن على ترخيص بالإعلان من الهيئة العامة للغذاء والدواء". 

    التمر
    © CC0 / pixabay.com
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    كما لفتت وزارة التجارة السعودية إلى أن "المنُشأة المُعلِنة لم تحصل على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية". 

    وأشارت إلى أن "محتوى الإعلان تضمن إساءة وأوصاف مغلوطة بطرق مباشرة وغير مباشرة لمنتجات منشآت تجارية منافسة، كما تضمن الادعاء بأن معظم منتجات (البن) الموجودة بالسوق بدون بطاقة تغذوية ووصف ذلك بالخلل،  وهذه معلومة مضللة فاللائحة الفنية السعودية رقم (SFDA 2233) استثنت المنتجات الغذائية التي تتكون من عنصر غذائي واحد مثل الشاي أو القهوة (البن) من ذكر البيانات التغذوية، بينما يتم إلزام المستوردين والمصنعين لمنتجات (البن) الأخضر بوضع البيانات التالية: اسم المنتج ودرجته، بلد المنشأ، واسم الصنف، وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، وذلك بناء على ما نصت عليه اللائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 442 "حبوب البن الأخضر"، واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم  SFDA.FD/ GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".  

    وأضافت الوزارة أن "محتوى الإعلان تضمن أيضا الادعاء بأن جميع المنشآت المنافسة تقوم باستيراد (البن) من الدرجة الرابعة ويتم إعادة تعبئته بعد دخوله إلى المملكة وتغيير بياناته إلى (درجة أولى)، وأن جميع (البن) الموجود في السوق السعودي بلا استثناء ليس من الدرجة الأولى، وتم التركيز على هذه المعلومة في أكثر من موضع داخل الإعلان. وفي هذا السياق أوضحت " الغذاء والدواء " بأن تصنيف حبوب (البن) يختلف من دولة إلى أخرى، وطبقا للائحة الفنية السعودية الخليجية SFDA.FD/GSO 442 "حبوب البن الأخضر" فإن تصنيف حب (البن) المعتمد في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج ينقسم إلى ثلاث درجات فقط هي: (درجة ممتازة،  درجة أولى، درجة ثانية) والفرق بين هذه الدرجات هو النسبة المئوية للعيوب المسموح بها في كل كمية محددة من وزن (البن)، ومن أمثلة العيوب المقصودة باللائحة ما يعتري الحبة من كسور وخلافها".

    وذكرت وزارة التجارة السعودية في بيانها للجمهور أن "محتوى الإعلان تضمن أيضا الادعاء بأن غالبية منتجات (البن) لا يتم تعبئتها وتغليفها بطريقة سليمة، وهذه معلومة مغلوطة ومضللة للمستهلك، وفي هذا السياق أوضحت "الغذاء والدواء" أن تعبئة منتجات (البن) تخضع للائحة الفنية السعودية الخليجية رقم (SFDA.FD GSO 442)  والتي تنص على أن يعبأ (البن) الأخضر في أكياس من الجوت أو الكتان أو أي عبوات أخرى مناسبة؛ ولا يلزم تعبأة المنُتج في عبوات غير منفذة للهواء".

    كما نوّهت الوزارة أن "محتوى الإعلان تضمن إجراء تجربة غير صحيحة، وهي وضع  (البن)  في وعاء مائي لمقارنة جودة منتج مُنافس مع منتج المنشأة المُعلِنة، وتُعد هذه الطريقة غير علمية وغير معتمدة ولا يمكن الاستناد عليها للكشف عن سلامة أو جودة (البن)".  

    واختتمت وزارة التجارة السعودية بيانها أنه "بناء على ما سبق، ستقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق اختصاصها بتطبيق العقوبات على المنشأة المُعلِنة استنادا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وإحالة مخالفات المعِلن إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للنظر فيها حسب الاختصاص وتطبيق النظام بحق المخالفات الواردة ، كما ستقوم وزارة التجارة بإحالة مالك المنشأة المُعلِنة، والمعِلن إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية".

     

    كما أوضحت في بيانها أن عقوبات نظام الغذاء تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى 6 أشهر وإلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة تصل إلى عام، كما أن عقوبات نظام التجارة الإلكترونية تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية.

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    الكلمات الدلالية:
    إدارة الغذاء والدواء, تحضير القهوة, تناول القهوة, القهوة, السعودية
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