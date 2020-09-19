رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الليبية الآمنة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة، عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، واستئناف الإنتاج والصادرات.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت المؤسسة في بيان، اليوم السبت إنه تقرر "رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني الآمنة وقد أُعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والمواني الآمنة". © REUTERS / Esam Al-Fetori حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

وأضافت الهيئة في البيان "تستمر حالة القوة القاهرة على الحقول والمواني النفطية التي تأكد وجود عناصر الجماعات المسلحة، التي تعرقل انشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط".

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها ملتزمة بأعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية، مشيرة أن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، وأضافت أنها ستعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة.

وأعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في وقت سابق أن الجيش قرر استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا مع الحرص على عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

وأضاف حفتر في كلمة متلفزة، أمس الجمعة، أنه "باسم مفوضي القوات المسلحة تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، استجابة لحاجة المواطنين الملحة".

وأوضح أن "ذلك سيتم وفق الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير".