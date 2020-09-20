وكالة: "قسد" تختطف عشرات المدنيين من منازلهم في الرقة وسط غليان شعبي

تحدثت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قيام تنظيم "قسد" المتعاون مع الجيش الأمريكي المتواجد في بعض المناطق السورية باختطاف عشرات المدنيين بريف الرقة شمال شرق سوريا.

وبحسب الوكالة، التي نقلت عن مصادر أهلية في المدينة، فقد نفذت "قسد" مداهمات وقامت باختطاف عشرات السكان المدنيين.

وتحدثت الوكالة عن قيام "مجموعات مسلحة من (قسد) بتطويق بلدة المنصورة وعددا من القرى التابعة لها بريف الرقة الغربي وداهمت المنازل فيها واختطفت عشرات الشباب من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها وزجهم في صفوفها لخدمة أجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة".

وكان مراسل "سبوتنيك" قد أشار في وقت سابق من اليوم بقيام مجهولين بتعليق منشورات ورقية تدعو سكان ريف دير الزور، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي، للانتفاضة الشعبية ضده هو وأعوانه في المنطقة.

وقالت مصادر أهلية بريف دير الزور لمراسل "سبوتنيك"، إن "حالة الرفض الشعبي ضد الاحتلال الأمريكي وأعوانه من تنظيم "قسد" بدأت تأخذ شكلا جديدا، حيث عثر السكان صباح الأحد 20 سبتمبر/ أيلول، على منشورات ورقية تدعو للانتفاض على الأمريكيين، رماها مجهولون في شوارع بلدة أبوحمام شرقي دير الزور".

وقالت المصادر، إن بعض المنشورات عُثر عليها أمام مبنى بلدية "أبو حمام" التي يسيطر عليها تنظيم قسد الموالي للجيش الأمريكي.

و"أبو حمام" هي أحدى بلدات ريف دير الزور الشرقي والتي يسكنها أبناء عشيرة الشعيطات، إحدى عشائر قبيلة "العكيدات" العربية، والتي ينضوي عدد كبير منهم في صفوف تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي.

وجاء في أحد المنشورات المرفقة بصورة لممارسات الجيش الأمريكي ضد سكان العراق، والتي وصلت مراسل "سبوتنيك" نسخ منها: "فكروا واتخذوا القرار الصحيح، هل يمكن لهؤلاء أن يقدموا لنا ما نحتاجه من مساعدات إنسانية، هؤلاء يساعدون من يكون عبدا لهم فقط، نحن أسياد أولاد أسياد، هي.. لنتفض ضد الأمريكي البغيض ومن يساعده".

© Sputnik . Ateyah Al-Ateyah مناشير في مناطق سيطرة "الجيش الأمريكي" شرق دير الزور.. تحض على طرده

وتابعت المصادر بأن هناك حالة احتقان وسخط شعبي تتوسع بشكل كبير ضد ممارسات ما يسمى " التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي من سكان وأهالي بلدات وقرى ريف محافظة دير الزور الشرقي.

وتسود مناطق سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" الخاضع له في ريف دير الزور الشرقي منذ أكثر من شهر تظاهرات شعبية و عمليات و اشتباكات مسلحة مطالبة بطرد الجيش الأمريكي ومسلحي " قسد" التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشباب واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة من نفط وغاز وقمح.