وزير الخارجية اليمني: صمود الجيش كسر تصعيد الحوثيين في مأرب

أجرى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد الصباح، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، مشيرة إلى أن المباحثات الهاتفية، التي جرت، اليوم الاثنين، بحثت أيضا آخر المستجدات في عملية السلام الأممية والتطورات على الساحة اليمنية بما فيها تصعيد أنصار الحوثي في اتجاه مأرب وقضية الخزان النفطي العائم "صافر".

وأضافت: "ثمن الحضرمي، الدعم المستمر من قبل الاشقاء في الكويت لإخوانهم في اليمن في مختلف المجالات لا سيما في مجال المساعدات الإنسانية بما في ذلك ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الوزاري حول اليمن على هامش اعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقدار 20 مليون دولار".

وقال وزير الخارجية اليمني: "مغامرات مليشيات الحوثي وتصعيدهم المستمر في مأرب والجوف تم كسره بفضل صمود قوات الجيش الوطني الباسل والمقاومة الشعبية الداعمة له"، مضيفا: "الاستمرار العبثي من قبل المليشيات الحوثية بالزج بالأطفال والمغرر بهم في هذه الجبهات أكبر دليل على رفضهم للسلام".

وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ومستجدات عملية السلام الأممية وتصعيد مليشيات الحوثي بإتجاه مأرب وقضية الخزان النفطي العائم "صافر".https://t.co/RHrmsaI6NZ pic.twitter.com/bItQqNlCbd — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) September 21, 2020

ولفتت الوكالة إلى قول وزير خارجية الكويت إن "الكويت يدعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية، مجددا دعم الكويت للحكومة الشرعية ودعم عملية السلام الأممية".

وأضاف الوزير: "نتطلع إلى التوصل إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها".