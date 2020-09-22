الأردن: تحقيق السلام هو حل الدولتين وقيام فلسطين المستقلة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن سبيل تحقيق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة "على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام".