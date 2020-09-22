الجيش الأمريكي ينشر أول دفعة من قوات الفضاء داخل دولة عربية

نشر الجيش الأمريكي، أول دفعة من قوات فرعه العسكري المنشأ حديثا، "قوة الفضاء"، خارج الولايات المتحدة، وتحديدا في شبه الجزيرة العربية، ومن المتوقع زيادة عدد أفراد هذه القوة مستقبلا.

قالت القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في قطر، جريتا سي هولتز، عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن "واشنطن نشرت أول مجموعة من قوة الفضاء في قاعدة "العديد" الجوية بقطر.

وأضافت: "يمثل نشر أول مجموعة من أعضاء قوة الفضاء الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر، التزام الولايات المتحدة وقطر بمواصلة بناء شراكتهما الاستراتيجية في المستقبل وفي مجال الفضاء".

— CdA Ambassador Greta C. Holtz (@USAmbQatar) September 22, 2020

وتأسست قوة الفضاء بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019‎، وتعد الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاما، وتمثل الفرع السادس للجيش الأمريكي.

وتحظى العلاقات الأمريكية القطرية في المجال العسكري بتميز، حيث يتمركز نحو 13 ألف جندي أمريكي، أغلبهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" على بعد 30 كم جنوب غربي العاصمة الدوحة.