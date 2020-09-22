نتنياهو يهاتف ولي عهد البحرين لأول مرة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

نشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن المكالمة كانت رائعة وودية جدا، حيث تم خلالها بحث السبل لصب مضمون عملي في الاتفاقيات بين البلدين التي تتناول المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية.

Readout of telephone call between HRH Crown Prince and Prime Minister of Israelhttps://t.co/Oulha3tIEu pic.twitter.com/tN5OI5qHXj — Bahrain News Agency (@bna_en) September 22, 2020

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد ولي عهد البحرين أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن توقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين "بأنه جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وفي وقت سابق، أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.