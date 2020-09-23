خالد بن سلمان يوجه رسالة إلى الملك

وجّه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وكتب ابن سلمان، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أرفع أسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد - يحفظهما الله - ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني ، الذي يجدد الفخر بماضينا ويزيد العزم لحاضرنا ويفتح الطموح لمستقبلنا".

وتابع: "في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا".

وأضاف: "تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، لذوي الشهداء ولكل من سالت دمائه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء".

أرفع أسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني، الذي يجدد الفخر بماضينا ويزيد العزم لحاضرنا ويفتح الطموح لمستقبلنا. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 23, 2020

وأصدر الملك عبد العزيز المرسوم الملكي رقم 2716، في سبتمبر/ أيلول عام 1932، الذي نص على تحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءا من تاريخ صدور المرسوم.

في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسس الباني الملك عبد العزيز-طيب الله ثراه-، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا،، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، لذوي الشهداء ولكل من سالت دمائه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 23, 2020

وخلف الملك عبد العزيز في حكم الدولة بعد وفاته في عام 1953 أولاده المتعددون.

وتولى سلمان بن عبد العزيز الحكم في يناير/ كانون الثاني 2015 بعد وفاة أخيه الملك عبد الله. وفي يونيو/ حزيران الماضي، عين نجله محمد وليا للعهد.

ويحصل موظفو المملكة على يوم إجازة في 23 سبتمبر.