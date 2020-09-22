السيسي يهنئ الملك سلمان وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني للسعودية  

بعث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السيسي بعث برقية للملك سلمان وولي العهد، تقدم خلالها إلى الشعب السعودي بأصدق التهاني القلبية والتمنيات الأخوية.

وقال السيسي: "أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصر الأخوة والمحبة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين"، مؤكدا على تطلع بلاده المستمر إلى تقويتها وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

وتمنى الرئيس السيسي للعاهل السعودي التمتع بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التنمية والرخاء.