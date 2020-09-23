ليبيا...بدء شحن أول دفعة من النفط بعد اتفاق إعادة التصدير

أعلنت شركة "الخليج العربي للنفط"، إحدى أكبر شركات النفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، بدء عمليات تصدير النفط عبر ميناء "الحريقة" في مدينة طبرق.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للنفط، محمد بالقاسم بن شتوان، في بيان، نشرته الصفحة الرسمية للشركة على موقع "فيسبوك"، "الشركة باشرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والترتيبات لاستئناف عمليات التشغيل والإنتاج وتصدير النفط".

وذكر بن شتوان، أن الناقلة النفطية (دلتا هيلس) ستدخل، اليوم الأربعاء، إلى ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق.

وأشار بن شتوان إلى أن الناقلة ستقوم بشحن كمية (1000.000 ) برميل من النفط الخام والمخزن بخزانات ميناء الحريقة النفطي، مضيفا أنه بعد شحن هذه الكمية ستتم عملية إعادة التشغيل، والبدء في العمليات الإنتاجية بحقلي السرير ومسله فورا.

وأصدر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، مرسوما إلى جميع شركات النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط يأذن لهم باستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والمواني أعتبارا من تاريخ صدور القرار.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن، استئناف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية، مؤكدا على تنفيذ كامل الشروط والتدابير اللازمة التي تضمن توزيع عادل لإيرادات النفط.