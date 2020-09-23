للوقاية من كورونا... تدشين تقنية متطورة داخل الحرم المكي

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، يأتي هذا المشروع ضمن خطط التعامل مع المعتمرين لضمان سلامتهم والمحافظة على الحرمين من فيروس كورونا المستجد.
"السديس" يُدشن كاميرات حرارية متطورة بـ #الحرم.. ومبادرة "كمامات".https://t.co/ukxbqwKVI9 pic.twitter.com/oGYqnLYNl8— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) September 23, 2020
وتعمل الكاميرات الحرارية من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية، على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار وقاصدي المسجد الحرام، ما يتيح التعامل بشكل سريع واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.
ودشن السديس أيضا مبادرة "كمامات"، التي تركز على توفير أفضل وأجود الخدمات لحماية قاصدي وزوار المسجد الحرام وضمان سلامتهم.
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