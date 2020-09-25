رئيس الوزراء العراقي: تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه، مشيرا إلى أن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات، التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية".

ندعم المقترحات، التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات، التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، ونؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض، عكس ذلك وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) September 25, 2020

وأضاف الكاظمي، "نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".

طالب زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي، فصائل الحشد الشعبي بوقف القصف والاغتيالات.

ونشر مقتدى الصدر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، طالب من خلالها بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف.

وقال الصدر في تغريدته: "اعلموا أيها الأخوة المجاهدون في الحشد الشعبي أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير فيه إضعاف للعراق وشعبه ودولته، وإضعافهم يعني تقوية القوى الخارجية وعلى رأسها كبيرة الشر أمريكا".

موجها رسالته إلى الحشد الشعبي العراقي. وتابع الصدر: "حاولوا التصرف بالحكمة والحنكة حبا بالعراق وشعبه، فأنتم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب".

ونادى زعيم التيار الصدري بالحكمة والتروي، وعدم جعل بلاده ساحة لصراع الآخرين، مناديا بالسعي المشترك لاستقلال العراق، مناشدا المجاهدين النأي بالنفس عن السياسة المبتذلة حفظا لسمعتهم وتاريخهم.