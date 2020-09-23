العراق... مقتدى الصدر يطالب الحشد الشعبي بوقف القصف والاغتيالات

طالب زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، فصائل الحشد الشعبي بوقف القصف والاغتيالات.

ونشر مقتدى الصدر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، طالب من خلالها بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف.

وقال الصدر في تغريدته: "اعلموا أيها الأخوة المجاهدون في الحشد الشعبي أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير فيه إضعاف للعراق وشعبه ودولته، وإضعافهم يعني تقوية القوى الخارجية وعلى رأسها كبيرة الشر أمريكا".

موجها رسالته إلى الحشد الشعبي العراقي. وتابع الصدر: "حاولوا التصرف بالحكمة والحنكة حبا بالعراق وشعبه، فأنتم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب".

ونادى زعيم التيار الصدري بالحكمة والتروي، وعدم جعل بلاده ساحة لصراع الآخرين، مناديا بالسعي المشترك لاستقلال العراق، مناشدا المجاهدين النأي بالنفس عن السياسة المبتذلة حفظا لسمعتهم وتاريخهم.