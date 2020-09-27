مزايا تطبيق "اعتمرنا" وطريقة التسجيل

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق "اعتمرنا" لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات.

وتأتي عملية التطبيق الإلكترونية السعودية الجديدة لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع "تطبيق توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

وأتاح متجر "آبل" اعتبارا من، اليوم الأحد، تحميل تطبيق "اعتمرنا" الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة، وهي المواعيد التي ستبدأ من الأحد المقبل، الموافق 4 أكتوبر/تشرين الأول كمرحلة أولى.

وتطبيق "اعتمرنا" يعمل على الهواتف الذكية تملكه وزارة الحج والعمرة في المملكة.

وأفادت صحيفة "المواطن"، مساء اليوم الأحد، بأن حجم التطبيق يبلغ 45.8 ميجا بايت، وهو متاح حاليا لمستخدمي هواتف "آبل"، وسيتم إتاحته قريبًا لمستخدمي هواتف أندرويد.

ويتطلب التطبيق نظام تشغيل iOS 12.0 أو أحدث وهو ‫‏متوافق مع iPhone,‏ iPad و ‫iPod touch.‏ ويدعم المشاركة العائلية، حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق، مع تمكين المشاركة العائلية، ما يعني أنه لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.

وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق "اعتمرنا" فيما يلي:

– تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل.

– تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

– الحصول على التصريح.

– الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة.

– إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز.

– لبس الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

– ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين.

– التوجه إلى الحرم المكي.

– بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

وأشار الصحيفة إلى أن مزايا تطبيق "اعتمرنا"، استخراج تصريح العمرة والزيارة، وإمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد، واختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.