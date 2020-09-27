الصحة المصرية تكشف خطة التعامل مع إصابات كورونا بالمدارس

ونقلت صحيفة "الدستور" المصرية، مساء اليوم الأحد، عن خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم عزل الحالة المشتبهة بالعزل المؤقت بالمدرسة، لحين قيام الطبيب بتقييم الحالة، وإبلاغ ولي الأمر بالحضور واستلام الطفل بعد تقييمه.

وأفاد مجاهد بأنه إذا كانت أعراض الحالة بسيطة، يقرر الطبيب إحالة الطالب إلى العزل المنزلي، ومتابعته منزليًا لمدة 14 يومًا، ويسمح له بالعودة إلى المدرسة بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض، وإذا كانت حالة الطالب متوسطة أو شديدة يتم إحالته إلى مستشفى عزل، ومتابعته لمدة 14 يومًا، ويسمح له بالعودة إلى المدرسة بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض نهائيًا، أما إذا استمرت الأعراض يستمر عزله وإعادة التقييم وفقًا لما يراه الطبيب.

واستطرد أن هناك عددًا من الإجراءات يتم اتخاذها مع الحالات البسيطة قبل تحويلها للعزل المنزلي، لافتًا إلى أن الممرضة بالمدرسة مسئولة عن شرح قواعد العزل المنزلي للمريض أو ولي الأمر، قبل انصرافه من المدرسة في حال العزل المنزلي، كما تقوم الممرضة بتسليم ولي الأمر نسخة من إرشادات العزل المنزلي، بالإضافة إلى نسخة من علامات تطور الأعراض المرضية، كما يقوم الطبيب المعالج للحالة المعزولة منزليًا بوصف العلاج وشرحه للمريض أو ولي الأمر.

وأوضح أنه سيتم تخصيص فريق متابعة لحالات العزل المنزلي والمخالطين، من خلال كارت متابعة صحية، حيث تتم متابعته بمعرفة الإدارة الصحية في المحافظات، عبر متابعته تليفونيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ تأكد الإصابة، والتأكد من عدم ظهور أي أعراض تدل على تدهور الحالة الصحية، وفى حال ظهور ذلك يتم التنسيق لإحالة الحالة المصابة إلى أحد المستشفيات.

يذكر أن طارق شوقي، وزير التعليم المصري، قد أعلن في تصريحات تليفزيونية، أمس السبت، أنه من الوارد أن تظهر حالات كورونا في المدارس، وبأن الوزارة لديها خطة بالخطوات التي يتم اتباعها، ومتى يتم غلق المدارس عند ظهور حالات كورونا.