أبو الغيط: اتفاق الإمارات وإسرائيل أوقف "خطة الضم"

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "أتفهم تخوف الفلسطينيين من اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات"، مضيفا: "الضم الإسرائيلي للضفة الغربية توقف عقب الاتفاق".

© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN بعد توقيع اتفاق السلام... مسؤولون إسرائيليون ينفون التراجع عن خطة "الضم" "اليوم السابع" المصري، اليوم الأحد، مشيرا إلى قول أبو الغيط: "توقف الضم يعنى عدم الرجوع فيه مرة أخرى".

وقال أمين عام جامعة الدول العربية: "بعد اتفاق أوسلو اتجهت الدول العربية لإسرائيل وتم تبادل فتح المكاتب بين إسرائيل والدول العربية"، مضيفا: "عقب انتفاضة الأقصى تم سحب الممثلين من هذه المكاتب".

وتابع: "في حال ضم إسرائيل للضفة فإن الدول العربية سوف تتخذ موقفا مماثلا"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ظلمت الفلسطينيين كثيرا واتفاق السلام حال دون ضم إسرائيل للضفة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب".

ويشار إلى أن الإمارات أكدت منذ البداية أنها قبلت بإبرام اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع إسرائيل مقابل تراجع الأخيرة عن مخطط "الضم".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.

وأطلق البيت الأبيض اسم "أبراهام" على الاتفاق، الذي تم بإشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، إضافة إلى الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.