بيان من الأمم المتحدة حول المحادثات الأمنية والعسكرية الليبية في مصر

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، بيانا حول اجتماع وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، في مدينة الغردقة المصرية.

وبدأت الوفود محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

بيان من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول المحادثات الأمنية والعسكرية في الغردقة في مصرhttps://t.co/MBwpDvc8Sb pic.twitter.com/Njtdcp91tB — UNSMIL (@UNSMILibya) September 28, 2020

​وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.

كما قدمت البعثة الشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفا إيجابيا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تطلعها إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.