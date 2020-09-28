الكشف عن أسلحة "الخلية الإرهابية" التي أوقفتها السعودية... صور

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، أنها أوقفت خلية إرهابية مكونة من 10 أشخاص تلقوا تدريبا في مواقع للحرس الثوري الإيراني.

وكشفت سلطات الأمن السعودية، مساء اليوم، عن أنواع الأسلحة التي وجدتها مع الخلية الإرهابية التي أوقفتها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ضبطت كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، والمضبوطات كالآتي: "(9) أكواع متفجرة بحالة تشريك، (67) فتيلا متفجرا، (51) صاعقا متفجرا كهربائيا، مجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات إلكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات، (5.28) كغم من البارود الناعم والخشن".

ضبط عدد (11) جهاز هاتف محمول، عدد (2) جهاز لوحي ذكي، عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، وعدد (6) ذواكر تخزين داخلية.#واس_عام pic.twitter.com/f4lIjdq2IV — واس العام (@SPAregions) September 28, 2020

وأيضا وجدت السلطات السعودية مع الخلية (4) أجهزة تنصت متطورة، و(13) جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية.، و(17) عبوة تحتوي على مواد كيميائية، مفاتيح استقبال دائرة كهربائية، (4) رشاشات كلاشنكوف، (1) بندقية G3.، بندقية قناص، (2) مسدس، عدد (1) بندقية صيد هوائي، (4620) طلقة ذخيرة حية متنوعة، (18) مخزن رشاش ومسدسا.

#عاجل #رئاسة_أمن_الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. والله الهادي إلى سواء السبيل.#واس_عام pic.twitter.com/aEqVePpmV1 — واس العام (@SPAregions) September 28, 2020

كما وجد الأمن السعودي مع الخلية الإرهابية، ملابس عسكرية، ومنظارا قناصة، وعدد (3) أجهزة اتصال لاسلكي، وجهاز كمبيوتر محمول.

كان أمن الدولة السعودي أعلن مساء الاثنين القبض على عناصر خلية إرهابية وعددهم (10) متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة.

ضبط عدد (1) حقيبة تحتوي معدات تنظيف أسلحة، عدد (14) سلاح أبيض قتالي (سكين)، ملابس عسكرية، عدد (2) منظار قناصة، عدد (1) منظار ليلي، عدد (3) أجهزة اتصال لاسلكي، عدد (1) جهاز كمبيوتر محمول، عدد (2)جهاز خرائط قارمن، عدد (1) نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.. pic.twitter.com/6hkPnRIZPp — واس العام (@SPAregions) September 28, 2020

وتتهم الرياض طهران بدعم الإرهاب في المنطقة والتدخل بشؤون دول الخليج، والعلاقات مقطوعة بين البلدين منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه.