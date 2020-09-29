مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد

أعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان رسمي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي الكويتي، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.

مجلس الوزراء ينادي بولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 29, 2020

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يتبع...