إسرائيل تنعى أمير الكويت... ماذا قالت؟ 

نعت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 91 عاما.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا لها في تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، نعت فيه أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح.

نيابة عن الشعب الإسرائيلي نعزي الشعب الكويتي في وفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي ساهم في تأسيس دولة الكويت وجعلها دولة حديثة ومستقرة🇮🇱🇰🇼#الكويت #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح #أمير_الأنسانيه pic.twitter.com/p3yafe5UAK — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 29, 2020

وقالت الخارجية الإسرائيلية "نيابة عن الشعب الإسرائيلي، نعزي الشعب الكويتي في وفاة المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي ساهم في تأسيس دولة الكويت وجعلها دولة حديثة ومستقرة".

وكان التلفزيون الكويتي قطع برامجه المعتادة، اليوم الثلاثاء، ليذيع آيات من القرآن، في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة، وبعد ذلك بقليل تم الإعلان عن وفاة أمير البلاد.

وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/ تموز الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

وكان أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.