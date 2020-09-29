نتنياهو: ترامب يستحق التقدير على وقوفه في وجه إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه علينا الوقوف في وجه إيران.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال خطابه، مساء اليوم الثلاثاء، في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر".

علينا الوقوف في وجه إيران ويستحق الرئيس ترامب كامل التقدير على قيامه بذلك بالتحديد. وفي مقدمة الأمر أشيد بالرئيس ترامب على انسحابه من الاتفاقية المعيبة مع إيران. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 29, 2020

وأشاد بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقوفه أمام إيران، وانسحابه من الاتفاق النووي معها، قائلا: "يستحق الرئيس ترامب كامل التقدير على قيامه بذلك".

وأشار نتنياهو إلى أنه كان الزعيم الوحيد حول العالم الذي عارض الاتفاقية النووية التي تم إبرامها مع إيران، في العام 2015، بدعوى أنها مهدت الطريق أمام إيران لحيازة السلاح النووي.

والآن خرقت إيران حتى التقييدات المؤقتة. وبسبب هذه الخروقات، ستمتلك إيران بعد عدة أشهر كمية كافية من اليورانيوم المخصب لتصنيع قنبلتين نوويتين. كما تعمل إيران حاليا على تطوير جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي، ال-IR-9، التي ستضاعف قدرتها على تخصيب اليورانيوم بخمسين ضعفا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 29, 2020

ويدعي نتنياهو أنه "الآن، خرقت إيران حتى التقييدات المؤقتة. وبسبب هذه الخروقات، ستمتلك إيران بعد عدة أشهر كمية كافية من اليورانيوم المخصب لتصنيع قنبلتين نوويتين".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "إيران تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي، ال-IR-9، التي ستضاعف قدرتها على تخصيب اليورانيوم بخمسين ضعفا".