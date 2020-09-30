نصر الله يكشف ما تفعله أمريكا في سوريا والعراق منذ اغتيال قاسم سليماني

كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ما تفعله أمريكا في سوريا والعراق منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني القائد قاسم سليماني.

وقال نصر الله، في كلمة له ، إنه "منذ اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بدأت أمريكا بإحياء داعش في العديد من المناطق في سوريا والعراق، ومن الطبيعي أن ينشط ذلك في لبنان"، مضيفا أن "القضية هنا أن المعركة ليست معركة في بلد دون بلد، ولبنان جزء من هذه المنطقة وهذا ما يحصل بإحياء داعش".

وعن تدخل "حزب الله" في سوريا، أكد نصر الله، "نحن لم نذهب إلى سوريا لقتال المدنيين ذهبنا لمواجهة الجماعات التي تقولون عنها إنها إرهابية وتكفيرية وأنتم موجودون في سوريا بهذه الحجة"، موضحا أنه "ليس لدينا أموال وعائدات مالية لنحميها ولا نقبل أن يخاطبنا أحد بهذه اللغة".

يشار إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.