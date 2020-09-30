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    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان

    الملك سلمان يبعث أول رسالة إلى أمير الكويت الجديد

    © AP Photo / Hassan Ammar
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    بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، رسالة إلى أمير دولة الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
    © AP Photo / Saudi Press Agency
    "قدم خدمة جليلة للإنسانية"... ملك السعودية وولي عهده ينعيان أمير الكويت
    وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعث الملك سلمان "برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما هنأ سموه بتوليه مقاليد الحكم في بلاده".

    وقال الملك سلمان: "تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له، الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي فقدنا بوفاته أخا عزيزا وصديقا وفيا خدم بلاده وأمته بكل إخلاص، وساهم فيما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أخينا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وشعب دولة الكويت الشقيق الصبر والسلوان".

    وأضاف: "وإننا إذ نعزيكم ونعزي أنفسنا في فقيدنا، لنقدم لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق وقوفنا معكم في هذه الظروف، وأن المملكة والكويت وعلى مر التاريخ تربطهما أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير مشترك واحد، كما نهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة".

    كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"، كما هنأ سموه بتوليه مقاليد الحكم في بلاده.
    وقال ولي العهد السعودي: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي بفقده فقدت الأمتان العربية والإسلامية قائداً بذل حياته في الدفاع عن قضايا شعبه وأمته، وترك أثراً عظيماً ومثالاً يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، وسيذكر التاريخ الأعمال الجليلة التي قدمها".

    وأدى الشيخ نواف الأحمد القسم أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح. وقال: "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحة وأمواله وأصون استقلا الوطن وسلامة أراضيه".

    وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الاميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

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    السعودية, أمير الكويت, محمد بن سلمان, الملك سلمان
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