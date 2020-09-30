بومبيو: العقوبات الجديدة شملت الفاسدين والمستفيدين من الصراع السوري

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على عدد من الكيانات السورية شملت الفاسدين والمستفيدين من الصراع في البلاد.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي عبر حسابه الشخصي على تويتر تغريدة جاء فيها: "فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 17 فردًا من قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، فضلاً عن الشركات المستفيدة من الصراع السوري. الشعب السوري هو ضحية أفعالهم التي تطيل أمد معاناته. يعد قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو الطريق الوحيد للمضي قدمًا ".

Today, the U.S. sanctioned 17 of Assad’s corrupt military, government, and business leaders, as well as firms profiting from the Syrian conflict. Their actions victimize the Syrian people and needlessly prolong their suffering. UNSCR 2254 is the only path forward. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020

​يتبع..