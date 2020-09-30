في ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الثانية… إيران: التاريخ لن یسامح القتلة والخونة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الثانية، إن التاريخ لن یسامح القتلة والخونة إطلاقا.

ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، بمناسبة حلول ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الثانية و"يوم التضامن مع الأطفال الفلسطينيين".

20yrs ago, Muhammad al-Durrah was ruthlessly targeted while taking shelter alongside his father, showing to the world that cruelty of the occupiers knows no limits. 2 decades later, some regimes in our region shake hands w/ his murderers. History won't forgive killers & traitors. pic.twitter.com/duQEI9dyMH — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) September 30, 2020

وأكدت من خلال التغريدة، أنه "قبل 20 عاما استُهدف محمد الدرة بصورة وحشية، وهو في حجر أبيه لينكشف للعالم أنه لاحدود لقساوة المحتلين".

وتابعت الخارجية الإيرانية "أنه بعد مرور عقدين من الزمن على واقعة استشهاد الطفل الفلسطيني، محمد الدرة، هناك كيانات في منطقتنا تصافحت مع القتلة، والتاريخ لن يسامح القتلة والخائنين إطلاقا".