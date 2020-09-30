الأسد يعزي أمير الكويت الجديد بوفاة صباح الأحمد الجابر الصباح

بعث الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، معزيا بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونشرت السفارة السورية في الكويت نص برقية الأسد عبر صفحتها الرسيمة على موقع "فيسبوك": "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ...باسمي وباسم الشعب السوري أتقدم اليكم وإلى الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي القلبية. سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم عائلتكم الصبر والسلوان".

وأضاف الأسد في البرقية: "كما نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة لما فيه مصلحة الكويت دولة و شعبا".

وصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى مقبرة الصليبيخات، اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمير الشيخ، نواف الأحمد، أدى صلاة الجنازة على جثمان أخيه، وذلك في مسجد بلال بن رباح، بعد وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية حيث وافته المنية.

عاجل | جثمان سمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد يوارى ثرى الكويت الطاهرhttps://t.co/yQEMoMrotp #الكويت#صباح_الأحمد#الانباء pic.twitter.com/apLGDz9F6g — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) September 30, 2020

​وحضر الصلاة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وممثل الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية